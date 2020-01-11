АПЛ: «Ліверпуль» переміг «Тоттенгем»

«Червоні» здобули 20-у перемогу в сезоні.

В центральному матчі 22-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на чужому полі «Тоттенгем» 1:0, повідомляє Укрінформ.

Гості перемогли завдяки голу Фірміно в першому таймі. 1:0 – «Ліверпуль» здобув 20 перемог в 21 матчі цього сезону в АПЛ. Це рекорд в історії топ-5 ліг Європи.

Команда Юргена Клоппа лідирує в АПЛ. «Ліверпуль» набрав 61 очко і випереджає другу команду ліги «Лестер» на 16 очок. Причому, у команди Клоппа ще один матч в запасі.

На третій позиції «Манчестер Сіті» (44 очки), який 12 січня зіграє проти «Астон Вілли».