«Тоттенгем» - «Ліверпуль»: Моурінью проти Клоппа

Центральний матч 22-го туру АПЛ зіграють 11 січня, початок о 19:30.

У суботу, 11 січня, в англійській Прем'єр-ліги відбудеться цікава тренерська дуель між Юргеном Клоппом і Жозе Моурінью. Правда, багато хто сумнівається, що португальському фахівцеві є чим дивувати свого німецького колегу. «Ліверпуль» на ходу і не програвав у чемпіонаті вже рік, тоді як «Тоттенгем» лише намагається втрутитися в боротьбу за місця в Лізі чемпіонів.

Напередодні «Червоні» знову вирішили поекспериментувати зі складом і змогли обіграти основу «Евертона». У минулому році у команди Клоппа були кризові періоди, коли доводилося часто виривати перемоги, та й в Лізі чемпіонів «Ліверпуль» змусив своїх уболівальників нервувати до останнього туру. Зараз же мерсисайдці діють як добре відлагоджений механізм. При цьому не схоже, що вони показують свій максимум. То ж не дивно, що у «Ліверпуля» зараз 50% на перемогу від аналітиків Parimatch, тоді як у «Тоттенгема» лише 26% на успіх (в 24% оцінюється нічия).

Лондонці під керівництвом Моурінью все ще намацують свою гру і демонструють нерівні результати: нічия з «Норвічем», поразка від «Саутгемптона» і нічия з «Мідлсбро». До того ж травмовані лідери команди Кейн і Сіссоко. Сьогодні Жозе проти «Ліверпуля» не врятує і його знаменитий «автобус», не той суперник.

Звичайно, віддавати перемогу завчасно нікому не варто, тим більше, в чемпіонаті Англії. Але слід нагадати, як невдало грає «Тоттенгем» при Моурінью проти топ-клубів. 1:2 з «МЮ» і 0:2 з «Челсі». І в обох випадках португальця начисто переграли. Так що вболівальникам «шпор» залишається розраховувати лише на удачу.