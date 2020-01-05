«Ліверпуль» переміг в дербі і вийшов до 1/16 фіналу Кубка Англії

Команда Юргена Клоппа обіграла «Евертон» другим складом.

«Ліверпуль» в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії обіграв «Евертон» 1:0 і пройшов далі, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі команди м’ячів не забивали. Відзначимо, що на 9-й хвилині зустрічі травму отримав капітан «Ліверпуля» Джеймс Мілнер. В середині другої половини зустрічі 18-річний півзахисник Кертіс Джонс вивів «Ліверпуль» вперед. Рахунок 1:0 на користь «Ліверпуля» зберігся до фінального свистка.

Команда Юргена Клоппа виграла шість останніх матчів поспіль із загальним рахунком 11:1.