АПЛ: «Ліверпуль» переміг «Шеффілд Юнайтед»

«Червоні» здобули 19-у перемогу в сезоні.

В матчі 21-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на власному полі «Шеффілд Юнайтед» 2:0, повідомляє Укрінформ.

Господарі перемогли завдяки голам Салаха і Мане. 2:0 – «Ліверпуль» виграв 19 з 20 матчів в цьому сезоні в АПЛ.

Команда Юргена Клоппа лідирує в АПЛ. «Ліверпуль» набрав 58 очок і випереджає «Лестер», який посідає друге місце, на 13 очок. Причому, у команди Клоппа є ще один матч в запасі. На третій позиції «Манчестер Сіті» (44 очки).