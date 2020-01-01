АПЛ: «Арсенал» обіграв «МЮ»

«Каноніри» здобули першу перемогу під керівництвом Мікеля Артети.

В центральному матчі 21-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Арсенал» обіграв на своєму полі «Манчестер Юнайтед» 2:0, повідомляє Укрінформ.

«Арсенал» ще в першому таймі забив двічі. Відзначились Пепе і Сократіс. 2:0 – довгоочікувана перемога «Арсенала» під керівництвом нового головного тренера Мікеля Артети.

Після цієї перемоги «Арсенал» набрав 27 очок і піднявся на 10 місце. Лідирує в АПЛ «Ліверпуль» (55 очок). В першій трійці «Лестер» (45) і «Ман Сіті» (44).