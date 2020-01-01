АПЛ: «Ман Сіті» без Зінченка обіграв «Евертон»

Команда Гвардіоли відстає від першого місця на 11 очок.

В матчі 21-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв на своєму полі «Евертон» 2:1. Про це повідомляє Укрінформ.

На початку другого тайму два м’ячі забив нападник «Ман Сіті» Габріел Жезус. Але на 71-й хвилині Річарлісон скоротив перевагу господарів. У підсумку, «Ман Сіті» все ж втримав переможний рахунок 2:1.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч. В цьому сезоні Зінченко зіграв в 9 матчах АПЛ. Загалом у всіх турнірах українець відіграв 13 поєдинків у складі «Ман Сіті».

Після 21-го туру лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 11 очок. «Ман Сіті» залишився на 3-у місці (44 очки). На 2-у місці «Лестер» (45 очок).