АПЛ: «МЮ» обіграв «Тоттенгем», «Ліверпуль» виграв у дербі

Моурінью програв колишньому клубу.

В центральному матчі 15-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» переміг вдома «Тоттенгем» 2:1, а «Ліверпуль» обіграв в дербі сусідів з «Евертона» 5:2. Про це повідомляє Укрінформ.

Візит Жозе Моурінью в Манчестер до свого колишнього клубу завершився перемогою «МЮ» 2:1. За господарів двічі забив Решфорд, у «Тоттенгема» відзначився Аллі.

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«Ліверпуль» впевнено переміг в мерсісайдському дербі. «Червоні» обіграли «Евертон» 5:2. Голи «Ліверпуля» в активі Орігі (двічі), Шакірі, Мане, Вейналдум.

Після 15-и турів лідер чемпіонату – «Ліверпуль» випереджає другу команду чемпіонату «Лестер» на 8 очок. «Ман Сіті» посідає 3-е місце, набравши 32 очки.