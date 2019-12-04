Моурінью повертається в Манчестер

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенгем» - головний хіт чергового туру чемпіонату Англії.

Центральним матчем 15-го туру англійської Прем'єр-ліги стане, безумовно, зустріч «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенгема». Гра особливо цікаво тим, що недавно лондонців очолив Жозе Моурінью, колишній наставник «МЮ».

Відзначимо, що після своєї відставки португальський фахівець просидів без роботи майже рік, а коли прийняв «Тоттенгем», то заявив, що в «Манчестер Юнайтед» йому не вистачало пристрасті. Моурінью висловився про те, що у новому клубі його все влаштовує і він збирається багато чого досягти з командою.

Вийти в плей-офф Ліги чемпіонів він вже зміг. Щоправда, для цього вистачило однієї домашньої перемоги над «Олімпіакосом» (4:2). Тепер потрібно боротися за більш високі місця в турнірній таблиці чемпіонату Англії, де «Тоттенгем» поки що йде на 5-у місці. Справи у «Манчестер Юнайтед» не кращі – команда після серії нічиїх вже 9-а.

«МЮ», до речі, хоч і виступають в єврокубковому турнірі рангом нижче за «Тоттенгем», справи у Лізі Європи у них також прикрі. Напередодні команда на виїзді поступилася «Астані» 1:2. Це добре, що в плей-офф Ліги Європи «Манчестер Юнайтед» пройшов ще до цієї ганьби в Казахстані.

Зараз шанси команд на перемогу практично рівні. Аналітики Parimatch лише невелику перевагу віддають «Тоттенхему» (36% проти 35%).

Дуже важливим фактором стане підтримка трибун, ймовірно, фанати також приготують щось особливе для Моурінью. Своя мотивація буде і у футболістів «Манчестер Юнайтед», які точно бажатимуть обіграти свого колишнього тренера. Все це гарантує нам цікавий матч, результат якого передбачити дуже складно.