АПЛ: «Вест Гем» Ярмоленка програв «Тоттенгему»

Жозе Моурінью виграв перший матч на чолі нової команди.

В матчі 13-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» українського півзахисника Андрія Ярмоленка програв вдома «Тоттенгему» (2:3). Про це повідомляє Укрінформ.

Український вінгер «Вест Гему» Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі і відіграв проти «Тоттенгема» 56 хвилин. Результативними діями він не відзначився. В цьому сезоні в активі Ярмоленка три забиті м’ячі і та один гольовий пас.

«Тоттенгем» виграв перший матч з новим головним тренером Жозе Моурінью. Португальський фахівець очолив команду цього тижня, змінивши Маурісіо Почеттіно, якого звільнили за погані результати. За гостей в цьому матчі забивали Сон Хин-Мін, Лукас Моура, Кейн. У «Вест Гема» відзначилися Антоніо і Огбонна. 3:2 – це лише четверта перемога «Тоттенгема» в цьому сезоні АПЛ.

«Вест Гем» після 13-и турів набрав 13 очок і посідає в турнірній таблиці АПЛ 16-е місце. У наступному турі 30 листопада команда Ярмоленка зіграє на виїзді з «Челсі».