АПЛ: «Вест Гем» зіграв внічию, у Ярмоленка результативний пас

Український півзахисник віддав перший гольовий пас в сезоні.

В матчі 10-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) український півзахисник «Вест Гему» Андрій Ярмоленко віддав гольовий пас, а його команда вдома зіграла внічию з «Шеффілд Юнайтед» (1:1). Про це повідомляє Укрінформ.

Український вінгер «Вест Гему» Андрій Ярмоленко відіграв проти «Шеффілд Юнайтед» увесь матч. На 44-й хвилині Ярмоленко віддав гольовий пас Снодграссу. Це перша гольова передача українця в цьому сезоні. Також в активі Ярмоленка три забиті м’ячі.

«Вест Гем» після 10-и турів набрав 13 очок і посідає в турнірній таблиці АПЛ 9-е місце. У наступному турі 2 листопада команда Ярмоленка вдома зіграє з «Ньюкаслом».