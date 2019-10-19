АПЛ: «Вест Гем» програв «Евертону», Ярмоленко зіграв тайм

Український півзахисник не допоміг «Вест Гему» уникнути поразки.

В матчі 9-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) український півзахисник «Вест Гему» Андрій Ярмоленко зіграв один тайм в матчі проти «Евертона» (0:2). Про це повідомляє Укрінформ.

Український вінгер «Вест Гему» Андрій Ярмоленко в перерві замінив Феліпе Андерсона. Результативними діями Ярмоленко не відзначився, а «Вест Гем» програв 0:2. Голи «Евертона» в активі колишнього гравця «Шахтаря» Бернарда і Сігурдссона.

Цього сезону в АПЛ Ярмоленко вже забив три м’ячі.

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«Вест Гем» після 9-и турів набрав 12 очок і посідає в турнірній таблиці АПЛ 8-е місце. У наступному турі 26 жовтня команда Ярмоленка вдома зіграє з «Шеффілд Юнайтед».