Клуби АПЛ відреагували на скандал під час матчу Болгарія – Англія.

Український вінгер лондонського «Вест Гема» Андрій Ярмоленко долучився до кампанії проти расизму, яка почалася серед клубів англійської прем’єр-ліги (АПЛ).

На клубній сторінці у Twitter з'явився запис, де Ярмоленко під слоганом No room for racism зображений на одному фото з капітаном Марком Ноблом і півзахисником Феліпе Андерсоном.

Акція набрала популярність після відбіркового матчу Євро-2020 між Болгарією і Англією. Ту гру двічі зупиняли через расизм уболівальників господарів, а у справі про расову дискримінацію заарештували чотирьох чоловік.

У цьому сезоні Ярмоленко зіграв за «Вест Гем» у 7 матчах у всіх турнірах, в його активі три голи. Наступний матч «Вест Гем» зіграє завтра проти «Евертона».