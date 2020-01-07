«Ман Сіті» обіграв «МЮ» у півфіналі Кубка ліги

Зінченко не потрапив до заявки.

«Манчестер Сіті» обіграв у першому півфіналі Кубка англійської ліги «Манчестер Юнайтед» 3:1, повідомляє Укрінформ.

На «Олд Траффорд» гості шокували «МЮ» в першому таймі, забивши три м’ячі. За «Ман Сіті» відзначились Бернарду Сілва, Марез, Перейра (автогол). Після перерви господарі відіграли лише один м’яч (Решфорд). 3:1 – перемога «Ман Сіті». Матч-відповідь 29 січня.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч.

У другому півфіналі Кубка англійської ліги зіграють «Лестер» і «Астон Вілла». Перший матч відбудеться 8 січня, початок о 22:00.