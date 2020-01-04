Гол Зінченка допоміг «Ман Сіті» обіграти «Порт Вейл» в Кубку Англії

Перший гол українця за «Ман Сіті» в цьому сезоні.

«Манчестер Сіті» обіграв в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії клуб четвертого дивізіону Англії «Порт Вейл» 4:1, повідомляє Укрінформ.

В середині першого тайму «Ман Сіті» вивів вперед український півзахисник Олександр Зінченко. Це перший гол Зінченка в сезоні за «Ман Сіті». В попередніх 13 матчах українець не відзначився результативними діями. В цьому матчі Зінченко грав на позиції лівого півзахисника і відіграв усі 90 хвилин.

Також за «Ман Сіті» в цьому матчі забивали Агуеро, Харвуд-Белліс, Фоден.

«Ман Сіті» переміг «Порт Вейл» 4:1 і вийшов до 1/16 фіналу Кубка Англії.