НБА призупинила сезон

Сезон регулярного чемпіонату НБА призупинили після інформації про зараження коронавірусом одного з баскетболістів.

Хворобу діагностували у центрового “Юти Джаз” Руді Гобера, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Згодом, за неофіційною інформацією, недугу виявили у партнера Гобера по команді Еммануеля Мудіая. Також підозрюють наявність хвороби у арбітра, який тиждень тому обслуговував матч за участю “Юти”.

Останнім поєдинком перед тим, як НБА призупинила змагання через пандемію коронавірусу, став матч “Детройт Пістонс” - “Філадельфія Севенті-Сіксерс” (106:124), в якому захисник збірної України та “Детройта” Святослав Михайлюк відіграв 24 хвилини і набрав 16 очок.

НБА наразі дозволила командам тренуватися у своїх залах.