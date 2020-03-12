НБА призупинила сезон
Коронавірус
Укрінформ
Сезон регулярного чемпіонату НБА призупинили після інформації про зараження коронавірусом одного з баскетболістів.
Хворобу діагностували у центрового “Юти Джаз” Руді Гобера, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Згодом, за неофіційною інформацією, недугу виявили у партнера Гобера по команді Еммануеля Мудіая. Також підозрюють наявність хвороби у арбітра, який тиждень тому обслуговував матч за участю “Юти”.
Останнім поєдинком перед тим, як НБА призупинила змагання через пандемію коронавірусу, став матч “Детройт Пістонс” - “Філадельфія Севенті-Сіксерс” (106:124), в якому захисник збірної України та “Детройта” Святослав Михайлюк відіграв 24 хвилини і набрав 16 очок.
НБА наразі дозволила командам тренуватися у своїх залах.