На футбольний матч "Десна" - "Ворскла" поліція уболівальників не пропускатиме

Поліція не пропускатиме уболівальників на стадіон у Чернігові, де 12 березня проходитиме матч між командами футбольних клубів "Десна" (Чернігів) і "Ворскла" (Полтава).

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Кубковий матч "Десна" - "Ворскла", який запланований у Чернігові на 19.00 12 березня, відбудеться без участі фанатів. Тобто, гра відбудеться за планом, але вболівальників на стадіон не пускатимуть", - ідеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що даний захід буде спрямований на профілактику коронавірусу, оскільки в Чернігові та області жодного випадку захворювання не зафіксовано. Придбані раніше квитки громадяни можуть повернути у касу чернігівського стадіону ім. Ю. Гагаріна або за допомогою онлайн-платформ.