В Ірані від коронавірусу померла депутат парламенту

Член іранського парламенту від консервативної партії Фатіма Рахбар померла від коронавірусу.

Про це повідомляє Tasnim.

«Фатіма Рахбар, яка була нещодавно обрана в іранський парламент, померла від коронавірусу в суботу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кілька днів тому у Рахбар був підтверджений коронавірус, після чого її доставили в лікарню Масіх Данешварі в Тегерані. Через погіршення стану її довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів.

Фатіма Рахбар була обрана представником від Тегерана на останніх парламентських виборах.

За інформацією ІРНА, кількість заражень коронавірусом в Ірані за добу зросла на рекордні 1234 випадки, сягнувши 4747 осіб. 124 людини загинуло.

Як повідомлялося, 5 березня адміністрація Ірану продовжила закриття всіх шкіл і університетів по всій країні до квітня, оскільки країна бореться зі спалахом нового коронавірусу.

Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

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За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах.

На сьогодні в світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, одужали 57 389 осіб.

В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.