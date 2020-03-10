Польський генерал заразився коронавірусом на конференції НАТО

Генеральний командувач родів збройних сил Польщі генерал Ярослав Міка заразився коронавірусом під час службового відрядження до Німеччини.

Про це у Twitter повідомило міністерство національної оборони Польщі.

“Після повернення з військової наради в Німеччині у генерального командувача підтверджено наявність коронавірусу”, - повідомило міноборони Польщі.

Як повідомляється, усі особи, які супроводжували генерала, перебувають зараз на карантині.

Генерал Міка повернувся з конференції у німецькому Вісбадені, в якій брали участь командувачі сухопутних сил країн НАТО в Європі.

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У Польщі коронавірусом станом на 10 березня заразилася 21 особа, стан двох осіб оцінюється як важкий.