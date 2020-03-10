Польський генерал заразився коронавірусом на конференції НАТО

Польський генерал заразився коронавірусом на конференції НАТО

Укрінформ
Генеральний командувач родів збройних сил Польщі генерал Ярослав Міка заразився коронавірусом під час службового відрядження до Німеччини.

Про це у Twitter повідомило міністерство національної оборони Польщі.

“Після повернення з військової наради в Німеччині у генерального командувача підтверджено наявність коронавірусу”, - повідомило міноборони Польщі.

Як повідомляється, усі особи, які супроводжували генерала, перебувають зараз на карантині.

Генерал Міка повернувся з конференції у німецькому Вісбадені, в якій брали участь командувачі сухопутних сил країн НАТО в Європі.

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У Польщі коронавірусом станом на 10 березня заразилася 21 особа, стан двох осіб оцінюється як важкий.

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