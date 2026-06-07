Удар Росії по сховищу ядерних відходів обговорять на Раді керуючих МАГАТЕ

Свідомий удар РФ по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу ЧАЕС стане предметом обговорення на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке розпочнеться 8 червня у Відні.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко.

"Ми невідкладно відреагували на зухвалий теракт РФ проти ядерної інфраструктури України. Черговий злочин агресора буде винесено на Раду керуючих МАГАТЕ вже наступного тижня. Партнери поінформовані", - зазначив Вітренко.

За його словами, українська сторона вже поінформувала Секретаріат Агентства про російську атаку та звернулася із закликом довести цю інформацію до всіх держав-членів МАГАТЕ, а також взяти до уваги цю інформацію під час підготовки до засідання Ради керуючих МАГАТЕ та належним чином відобразити цю атаку в відповідних звітах та повідомленнях Агентства.

Як зазначається, у направленій до Секретаріату агентства вербальній ноті Україна звернула термінову увагу на чергову атаку РФ проти ядерної інфраструктури України, а саме Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження, що становить серйозну загрозу ядерній безпеці.

"Атака на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива ще раз демонструє продовження Російською Федерацією зневаги до відповідних стандартів безпеки та захищеності МАГАТЕ, керівних принципів Агентства та фундаментальних принципів захисту ядерних об’єктів у ситуаціях збройного конфлікту. Вона також підтверджує, що навмисні атаки Росії проти ядерної інфраструктури України є частиною ширшої моделі поведінки, яка підриває ядерну безпеку та захищеність в Україні і створює ризики з потенційними наслідками, що виходять за національні кордони", - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, у Генштабі ЗСУ поінформували, що о 02.10 7 червня 2026 року зафіксували пряме влучання ворожого ударного БПЛА у будівлю приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива АТ "НАЕК "Енергоатом" поблизу населеного пункту Буряківка Київської області. Відстань до ЧАЕС близько 15 км.

Зазначений об'єкт призначений для довгострокового безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з реакторів типу ВВЕР українських атомних електростанцій, пояснили в Генштабі.

Внаслідок удару будівля частково пошкоджена. Виникла пожежа площею близько 40 кв. м.

Силами й засобами пожежно-рятувального загону і мобільної оперативної групи пожежу ліквідували протягом години. За наявною інформацією, постраждалих немає.

Як поінформували в Генштабі, на місці ліквідованої пожежі виявили залишки БПЛА типу "Шахед".

За даними Генштабу, радіаційний фон у межах норми. Рятувальники та всі залучені служби продовжують моніторинг обстановки і виконують завдання за призначенням.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ