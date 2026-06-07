Каллас сподівається на збереження перемир’я між Ізраїлем та Ліваном

Висока представниця ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас висловила сподівання на збереження режиму перемир’я між Ізраїлем та Ліваном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Democrata.

Каллас заявила, що досягнуте за посередництва Вашингтону перемир’я між Ізраїлем та Ліваном є новою нагодою надовго зупинити бойові дії між двома країнами.

"ЄС вірить, що Ізраїль та Ліван продовжать прямі конструктивні перемовини. Закликаємо усі сторони повною мірою дотримуватися умов домовленостей та відкинути додаткові умови з боку "Хезболли". Усі бойові дії мають негайно припинитися. "Хезболла" має вийти з сектора Південного Лівану. ЄС також закликає Ізраїль вивести війська з території Лівану", – заявила очільниця дипломатії ЄС.

Каллас зазначила, що ЄС продовжить підтримувати уряд Лівану та готова сприяти втіленню домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.

"Новий пакет допомоги від Європейського фонду миру, на 100 мільйонів євро для Збройних сил Лівану, схвалений 4 червня, безпосередньо сприятиме зміцненню їхніх можливостей для виконання своєї місії», – зазначила вона.

Водночас Каллас підвищила тон щодо Ізраїлю, вимагаючи, щоб він "поважав суверенітет та територіальну цілісність Лівану",

Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль та Ліван зобов’язалися негайно припинити бойові дії та працювати над досягненням всеосяжного миру.

Попри це, сьогодні, 4 червня, внаслідок мінометного обстрілу на півдні Лівану загинув миротворець Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL), ще двоє зазнали поранень.

Фото: Кая Каллас / X