Агенти «АТЕШ» знищили рідкісну відновлювальну техніку на залізниці у Воронежі
Як передає Укрінформ, про це “АТЕШ” повідомляє в Телеграмі.
Це рідкісна техніка, яку було знято з виробництва.
Кран EDK-300/5 призначений для складних аварійно-відновлювальних робіт на залізниці та здатний піднімати вантажі масою до 300 тонн. Таких кранів у розпорядженні російської залізниці залишилися одиниці - кожна втрата критично ускладнює відновлення пошкодженої інфраструктури та ліквідацію наслідків аварій на ключових вузлах.
Заміна знищеного крана вимагатиме значного часу та ресурсів. Поки у РФ шукають заміну, залізничний вузол та логістика у регіоні працюють з обмеженим резервом відновлення.
Як повідомляв Укрінформ, партизани здобули секретні дані про вразливість головних розвідувальних безпілотників росіян.
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