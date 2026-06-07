Агенти «АТЕШ» знищили рідкісну відновлювальну техніку на залізниці у Воронежі

На залізничній станції у Воронежі агенти партизанського руху “АТЕШ” знищили важкий відновлювальний залізничний кран серії EDK-300/5.

Як передає Укрінформ, про це “АТЕШ” повідомляє в Телеграмі.

Це рідкісна техніка, яку було знято з виробництва.

Кран EDK-300/5 призначений для складних аварійно-відновлювальних робіт на залізниці та здатний піднімати вантажі масою до 300 тонн. Таких кранів у розпорядженні російської залізниці залишилися одиниці - кожна втрата критично ускладнює відновлення пошкодженої інфраструктури та ліквідацію наслідків аварій на ключових вузлах.

Заміна знищеного крана вимагатиме значного часу та ресурсів. Поки у РФ шукають заміну, залізничний вузол та логістика у регіоні працюють з обмеженим резервом відновлення.

Як повідомляв Укрінформ, партизани здобули секретні дані про вразливість головних розвідувальних безпілотників росіян.

Фото: unsplash.com