У США занепокоєні тим, що Ізраїль прослуховує американських переговірників з Іраном - NYT

Міністерство оборони США підвищило рівень контррозвідувальної загрози до найвищого і вважає, що Ізраїль прослуховував американських переговірників з Іраном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників.

Нещодавні звіти розвідки США викликали занепокоєння у Вашингтоні щодо того, що ізраїльські розвідувальні служби підслуховують американських перемовників, які працюють над мирною угодою з Іраном.

Хоча Ізраїль та Сполучені Штати давно знають та толерують, що кожна зі сторін шпигує одна за одною, за словами деяких американських чиновників, посилені зусилля Ізраїлю щодо вивчення позицій США по переговорах з Іраном «перейшли межу».

У звітах висловлюється занепокоєння тим, що Ізраїль активізував зусилля щодо підслуховування американських високопосадовців, включаючи Стіва Віткоффа, головного перемовника президента Трампа, а також Елбріджа А. Колбі, головного політичного чиновника Пентагону, та одного з його заступників.

У звіті Розвідувального управління Пентагону та інших служб військової розвідки йдеться про те, що рівень контррозвідувальної загрози з боку Ізраїлю за останні тижні був підвищений до найвищого, з «високого» до «критичного».

У документі окреслюються різні зусилля Ізраїлю щодо шпигунства за американськими військовослужбовцями та урядовцями.

Зазначається, що Ізраїль та США разом ведуть війну проти Ірану і ніколи не мали такої тісної військової координації, як зараз, коли ізраїльські офіцери працюють пліч-о-пліч з американськими колегами в Центральному командуванні США.

Американські військові діляться величезною кількістю тактичної та оперативної інформації з ізраїльтянами.

Проте американські високопосадовці заявили, що Ізраїль прагне отримати інформацію про стратегію Трампа та зміну його позицій щодо мирних переговорів з Ізраїлем.

Міністерство оборони США відмовилося від коментарів. Посадовець Білого дому заявив, що ця інформація є неправдивою.

Речник посольства Ізраїлю у Вашингтоні також заперечив твердження про те, що Ізраїль становить контррозвідувальну загрозу США, і зазначив, що Ізраїль не шпигує за американськими чиновниками чи організаціями.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про намір поступово відмовитися від фінансової підтримки у сфері оборони, яку його країні надають Сполучені Штати.

Зображення: ШІ