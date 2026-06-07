На виставці у Німеччині представили робота-пожежника
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yahoo.
Hypertron-T01 є надміцним чотириногим роботом із корисним навантаженням 80 кг у поєднанні з повністю інтегрованою водяною гарматою високого тиску, яка забезпечує вихід 20 літрів води за секунду з дальністю до 60 метрів та під кутом до 120 градусів.
Вдосконалена система стабілізації корпусу забезпечує ефективне пожежогасіння, коли робот піднімається по схилах з кутом 45 градусів або пересувається вузькими трубопроводами.
Захист IP67 забезпечує роботу пристрою в умовах дощу, пилу, бруду та у вологому середовищі. Платформа також розроблена для робочих температур від -20°C до 55°C.
Робот може працювати 8 годин, має вбудоване тепловізійне зображення, детектор газу та 3D LiDAR забезпечують постійну ситуаційну обізнаність.
Як повідомляв Укрінформ, оборонне відомство Тайваню має намір розмістити роботизованих патрульних собак на кількох контрольованих Тайбеєм островах у Південнокитайському морі, на які претендує Пекін.
Фото: Astrall Dynamics