На виставці у Німеччині представили робота-пожежника

Китайська компанія Astrall Dynamics презентувала на міжнародній виставці «INTERSCHUTZ 2026» у німецькому Ганновері робота-пожежника Hypertron-T01.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yahoo.

Hypertron-T01 є надміцним чотириногим роботом із корисним навантаженням 80 кг у поєднанні з повністю інтегрованою водяною гарматою високого тиску, яка забезпечує вихід 20 літрів води за секунду з дальністю до 60 метрів та під кутом до 120 градусів.

Вдосконалена система стабілізації корпусу забезпечує ефективне пожежогасіння, коли робот піднімається по схилах з кутом 45 градусів або пересувається вузькими трубопроводами.

Захист IP67 забезпечує роботу пристрою в умовах дощу, пилу, бруду та у вологому середовищі. Платформа також розроблена для робочих температур від -20°C до 55°C.

Робот може працювати 8 годин, має вбудоване тепловізійне зображення, детектор газу та 3D LiDAR забезпечують постійну ситуаційну обізнаність.

Як повідомляв Укрінформ, оборонне відомство Тайваню має намір розмістити роботизованих патрульних собак на кількох контрольованих Тайбеєм островах у Південнокитайському морі, на які претендує Пекін.

Фото: Astrall Dynamics