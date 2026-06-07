У Косові проходять треті парламентські вибори за півтора року

У неділю, 7 червня, у Косові проходять дострокові парламентські вибори, вже треті за останні 18 місяців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

На останньому достроковому голосуванні в грудні 2025 року прем'єр-міністр Альбін Курті здобув 51,1% голосів.

Проте йому не вдалося забезпечити ширший політичний консенсус щодо обрання нового президента, що зрештою призвело до нових дострокових виборів у регіоні.

Голосування по всій країні у неділю, 7 червня, завершиться о 19.00 за місцевим часом.

Політична невизначеність у регіоні гальмує зусилля, пов'язані з цілями Косова щодо зближення з ЄС.

У квітні ЄС почав виділяти Косову 61,8 мільйона євро попереднього фінансування в рамках Плану зростання для Західних Балкан. Ці кошти є частиною загального пакета плану у 882,6 мільйона євро до 2027 року.

Будь-які подальші виплати залежать від реформ в економіці та верховенства права.

Ще одна тривала інституційна криза може залишити Косово у політичному глухому куті замість того, щоб продовжувати впроваджувати реформи.

Парламентські вибори у Косові призупинили зусилля щодо відновлення переговорів із Сербією, яка досі відмовляється визнати незалежність регіону.

Їхній прогрес є умовою для обох країн на шляху до членства в ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, Косово готується до третіх поспіль дострокових парламентських виборів після того, як прем’єр-міністр Альбін Курті не зміг знайти в парламенті достатньої кількості союзників, аби підтримати його кандидата на посаду президента до встановленого терміну опівночі.

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