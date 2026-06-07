У США сталася стрілянина на літньому фестивалі - 12 поранених
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
У поліцейському департаменті Толедо поінформували, що 10 поранених у стабільному стані, двоє - у критичному.
Вік постраждалих - від 16 до 61 року.
За словами правоохоронців, поліцейські відреагували на виклик про стрілянину поблизу фестивалю Old West End о 17.37 за місцевим часом у суботу.
Зазначається, що «двоє людей стріляли зі зброї, вони, ймовірно, стріляли один в одного».
Фестиваль Old West End описується як «дводенний захід в одному з найбільших історичних районів країни з живою музикою, численними продуктовими ринками, екскурсіями, шопінгом тощо».
Губернатор Огайо Майк Девайн вже висловив стурбованість стріляниною на фестивалі.
«Я глибоко стурбований ситуацією в Толедо. Літні фестивалі мають бути безпечними місцями для сімей, де вони можуть проводити час разом і не боятися насильства», - сказав він.
Як повідомляв Укрінформ, в американському штаті Айова шестеро людей загинули внаслідок стрілянини, яка, ймовірно, стала наслідком побутової сварки.
Фото: WTOL