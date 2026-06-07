У США сталася стрілянина на літньому фестивалі - 12 поранених

Щонайменше 12 людей поранені внаслідок стрілянини на літньому фестивалі у місті Толедо в американському штаті Огайо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У поліцейському департаменті Толедо поінформували, що 10 поранених у стабільному стані, двоє - у критичному.

Вік постраждалих - від 16 до 61 року.

За словами правоохоронців, поліцейські відреагували на виклик про стрілянину поблизу фестивалю Old West End о 17.37 за місцевим часом у суботу.

Зазначається, що «двоє людей стріляли зі зброї, вони, ймовірно, стріляли один в одного».

Фестиваль Old West End описується як «дводенний захід в одному з найбільших історичних районів країни з живою музикою, численними продуктовими ринками, екскурсіями, шопінгом тощо».

Губернатор Огайо Майк Девайн вже висловив стурбованість стріляниною на фестивалі.

«Я глибоко стурбований ситуацією в Толедо. Літні фестивалі мають бути безпечними місцями для сімей, де вони можуть проводити час разом і не боятися насильства», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, в американському штаті Айова шестеро людей загинули внаслідок стрілянини, яка, ймовірно, стала наслідком побутової сварки.

Фото: WTOL