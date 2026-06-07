Стармер візьме участь у виборах, якщо однопартійці йому кинуть виклик - ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер візьме участь у виборах Лейбористської партії, якщо однопартійці кинуть виклик його лідерству.

Як передає Укрінформ, про це стало відомо The Sun.

За інформацією британської газети, прем'єр-міністр цими вихідними проводив телефонні дзвінки з ключовими його прихильникам, і сказав їм, що якщо буде виклик його лідерству, він боротиметься.

Виступаючи у п'ятницю, Стармер заявив, що він «не збирається йти з посади», і, додав, що будь-яка боротьба за лідерство у Лейбористській партії «занурить країну в хаос».

Раніше цього тижня мер Великого Манчестера Енді Бернем підтвердив, що в разі виграшу парламентського крісла за результатами дострокових виборів в окрузі Мейкефілд, він долучиться до гонки за лідерство у Лейбористській партії.

За словами одного з депутатів Лейбористської партії у парламенті, «прем’єр-міністр все ще має велику підтримку в парламенті та партії. Він боротиметься з будь-яким викликом».

Інший депутат вважає правильним, що Стармер, пробувши на посаді прем’єр-міністра менш ніж за два роки, збирається боротися з будь-яким потенційним суперником у боротьбі за лідерство партії, «і в нього є великі шанси на перемогу».

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Як повідомляв Укрінформ, кількість британців, які вважають, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер добре виконує свою роботу, зросла, оскільки політик посилює свою роль у дипломатії щодо війни в Україні.

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