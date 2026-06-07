До Землі наближається «потенційно небезпечний» астероїд

У п’ятницю, 12 червня, поблизу Землі пролетить «потенційно небезпечний» астероїд 530520 (2011LT17).

Про це повідомляє американське космічне агентство NASA, передає Укрінформ.

За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить 151,5 метра. Відстань від астероїда до Землі становитиме майже 6,2 млн км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань менш ніж 7,5 млн км і його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

Астероїд 530520 (2011LT17) підпадає під обидва критерії.

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Як повідомляв Укрінформ, група японських дослідників виявила у префектурі Хоккайдо сліди падіння астероїда, яке могло спричинити масове вимирання динозаврів наприкінці крейдяного періоду близько 66 млн років тому.

Фото ілюстративне: NASA/JPL-Caltech