США розглядають використання активів Ірану для компенсації збитків країнам Перської затоки - FT

Міністр фінансів США Скотт Бессент розглядає плани використання іранських активів для фінансування відновлення країн Перської затоки, які постраждали від ударів з боку Тегерана, щоб компенсувати наслідки війни для американських союзників на Близькому Сході.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.

«Міністерство фінансів використовуватиме всі доступні інструменти, щоб дозволити іранським активам бути доступними для наших союзників у Перській затоці для підтримки відновлення та ремонту будь-яких майбутніх збитків, завданих Іраном», – розповів у суботу FT високопосадовець адміністрації Трампа.

Він додав, що Бессент «доручив своїй команді дати оцінку ситуації в американських союзників у Перській затоці та зробити вичерпні підрахунки витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих Іраном з початку конфлікту».

«Міністерство фінансів додатково розгляне питання про те, чи можна використовувати іранські активи для фінансування відновлення після завданої шкоди», – сказав чиновник.

Зазначається, що відносини між США та їхніми головними союзниками в Перській затоці загострилися через тривалий конфлікт проти Ірану, та фактичне закриття Ормузької протоки, життєво важливого водного шляху для постачання нафти та газу в регіон та з нього.

Сама ж ідея щодо використання активів Ірану, включаючи до 100 мільярдів доларів США заморожених коштів, які зберігаються в низці країн за кордоном, для фінансування відновлення країн Перської затоки з'явилася на тлі дискусій Ірану та США щодо того, чи варто повертати частину цих коштів Тегерану в рамках будь-якої мирної угоди.

Як повідомляв Укрінформ, американські військові 5 червня перехопили кілька балістичних ракет та безпілотників, запущених Іраном у напрямку Ормузької протоки та сусідніх країн Перської затоки, та завдали ударів по іранських берегових радіолокаційних станціях спостереження.