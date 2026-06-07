США розглядають використання активів Ірану для компенсації збитків країнам Перської затоки - FT
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.
«Міністерство фінансів використовуватиме всі доступні інструменти, щоб дозволити іранським активам бути доступними для наших союзників у Перській затоці для підтримки відновлення та ремонту будь-яких майбутніх збитків, завданих Іраном», – розповів у суботу FT високопосадовець адміністрації Трампа.
Він додав, що Бессент «доручив своїй команді дати оцінку ситуації в американських союзників у Перській затоці та зробити вичерпні підрахунки витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих Іраном з початку конфлікту».
«Міністерство фінансів додатково розгляне питання про те, чи можна використовувати іранські активи для фінансування відновлення після завданої шкоди», – сказав чиновник.
Зазначається, що відносини між США та їхніми головними союзниками в Перській затоці загострилися через тривалий конфлікт проти Ірану, та фактичне закриття Ормузької протоки, життєво важливого водного шляху для постачання нафти та газу в регіон та з нього.
Сама ж ідея щодо використання активів Ірану, включаючи до 100 мільярдів доларів США заморожених коштів, які зберігаються в низці країн за кордоном, для фінансування відновлення країн Перської затоки з'явилася на тлі дискусій Ірану та США щодо того, чи варто повертати частину цих коштів Тегерану в рамках будь-якої мирної угоди.
Як повідомляв Укрінформ, американські військові 5 червня перехопили кілька балістичних ракет та безпілотників, запущених Іраном у напрямку Ормузької протоки та сусідніх країн Перської затоки, та завдали ударів по іранських берегових радіолокаційних станціях спостереження.