У КНДР заявили, що не відмовляться від ядерного статусу

Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і завідувачка відділу ЦК керівної Трудової партії Кім Йо Чжон заявила, що Пхеньян ні з ким обговорюватиме питання денуклеаризації і вважає ядерний статус КНДР таким, що не підлягає перегляду.

Її заяву опублікувало північнокорейське державне інформагентство KCNA, передає Укрінформ.

«Ми чітко даємо зрозуміти, що ні з ким не обговорюватимемо питання нашого суверенітету та безпеки. Статус нашої країни як ядерної держави є абсолютно неспростовним, незаперечною реальністю, незалежною від чийогось визнання, і ніяка риторика зовнішніх сил ніяк цього не змінять», - заявила Кім, коментуючи слова речника Держдепартамент США про те, що на саміті в Пекіні минулого місяця Дональд Трамп та Сі Цзіньпін підтвердили відданість денуклеаризації Корейського півострова.

Сестра північнокорейського диктатора назвала такі твердження «неправдивою інформацією» та «абсурдним фейком», зауваживши, що має найточнішу інформацію стосовно їх правдивості, однак подробиць не розкрила.

«Курс на постійне зміцнення сил ядерного стримування є незворотним остаточним рішенням нашої країни, яке має бути реалізоване безумовно… Ядерні сили Північної Кореї легалізовані нашою конституцією і є основною силою національного суверенітету та національної оборони, а також гарантом того, що основні інтереси нашої країни не зазнають жодного зовнішнього впливу», - наголосила Кім.

Ця заява високопоставленої партійної функціонерки прозвучала напередодні візиту до Північної Кореї лідера Китаю Сі Цзіньпіна й окремими аналітиками розцінюється як спроба посилити переговорні позиції Пхеньяна та виправдати активне нарощування Північчю ядерного потенціалу.

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Як повідомляв Укрінформ, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав новий ядерний об’єкт та заявив, що за останні п’ять років країна більш ніж удвічі збільшила виробництво матеріалів, придатних для створення ядерної зброї.

Фото: Unsplash/Mike Bravo