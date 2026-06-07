Ізраїль завдає ударів по Бейруту

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснює бомбардування району Дахія на півдні столиці Лівану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Повідомляється, що ізраїльські ВПС завдали ударів по південному передмістю Бейрута, відомому як Дахія, що вважається оплотом "Хезболли".

معلومات أولية عن غارة على الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/VRBUP82tET — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 7, 2026

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац стверджують, що удари спрямовані проти командних центрів "Хезболли".

Армія оборони Ізраїлю також стверджує, що завдає ударів по інфраструктурі "Хезболли" в Дахії, а додаткова інформація буде надана пізніше.

Зазначається, що ці удари є відповіддю на ракетний обстріл терористичною групою північної частини Ізраїлю сьогодні вранці.

Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль та Ліван зобов’язалися негайно припинити бойові дії та працювати над досягненням всеосяжного миру.

Попри це, 4 червня внаслідок мінометного обстрілу на півдні Лівану загинув миротворець Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL), ще двоє зазнали поранень.

Фото ілюстративне WANA News