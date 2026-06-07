Україна інформує міжнародних партнерів про удар РФ по сховищу ядерних відходів - Зеленський

Міністерство закордонних справ, Міністерство енергетики та всі профільні служби України вже працюють над тим, щоб донести до кожного з міжнародних партнерів інформацію про свідомий удар РФ по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу ЧАЕС.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні росіяни знов завдали удару по особливій території навколо Чорнобильської атомної станції. «Шахед» уразив одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Об’єкт надзвичайно критичної інфраструктури. І надзвичайно підлий російський удар. МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося», - йдеться у повідомленні.

Глава держави підкреслив, що наразі перевищення норм радіаційного фону немає, а українські рятувальники оперативно ліквідували пожежу на об'єкті після ворожого удару. Водночас Президент закликав світову спільноту до реальних нових кроків, які змусять агресора відчути наслідки своєї терористичної війни.

Зеленський також відзначив, що цієї ночі під ударами опинилися цивільні об’єкти у 13 областях України. Загалом же протягом тижня Росія випустила проти України 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 керованих авіаційних бомб.

Як повідомляв Укрінформ, на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) внаслідок влучання російського безпілотника вночі 7 червня була частково зруйнована будівля приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України оприлюднили фото пошкодження на Чорнобильській атомній електростанції, що виникло внаслідок російського удару 7 червня.

Фото: ОП