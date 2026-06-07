Беца: Потрібно закривати всі лазівки, якими Росія користується для обходу санкцій

Беца: Потрібно закривати всі лазівки, якими Росія користується для обходу санкцій

Укрінформ
Нині необхідно посилювати санкції проти Росії у різних сферах, але також слід закрити всі лазівки, якими Москва користується для обходу вже запроваджених проти неї санкцій.

Про це в інтерв’ю порталу ERR розповіла заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, передає Укрінформ.

«Необхідно посилювати санкції проти тіньового флоту, проти банківського сектора, але головне – треба закривати всі ті лазівки, якими користується Росія для обходу санкцій. Ми маємо позбавити Росію фінансових можливостей продовжувати війну, щоб ціна агресії зростала з кожним днем. Отже, рецепт один – максимальний тиск на Росію з боку США та інших міжнародних гравців, щоб вона зупинила свою війну проти України і покарала», - сказала вона.

За словами Беци, Росія не стоїть на місці і реагує швидше, ніж відповідальні за введення санкцій західні інституції.

«Потрібно якнайшвидше приймати санкційні пакети, синхронізуючи їх між ЄС, Канадою, США та іншими партнерами. Ми маємо і наші «далекобійні санкції», тобто удари вглиб території противника, тому що ми маємо право захищатися відповідно до статті 51 Статуту ООН», - додала вона.

На думку заступниці глави МЗС, необхідно об'єднати політичний тиск та ізоляцію Росії, санкційний тиск та далекобійні удари.

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«Необхідне посилення оборонних можливостей України та ЄС, бо, як я вже казала, це не лише війна проти України. Росія вже давно розпочала гібридну війну проти Заходу. Мета Росії незмінна – знищити чи підкорити собі Україну. Це їй не вдасться, але ще одна мета Росії – це поділ світу на сфери впливу, де Україна відігравала б роль буфера між Росією та Заходом. Тож ці реваншистські та імперські наміри Росії сягають далеко за межі України» - зазначила Беца.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працює з Європейським Союзом над підготовкою 21-го пакета санкцій проти Росії та розраховує на врахування своїх пропозицій.

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