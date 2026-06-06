Зеленський привітав шведів із Національним днем

Президент Володимир Зеленський привітав народ Швеції з Національним днем та побажав миру і розвитку.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Укрінформ.

"Вітаю Швецію, Премʼєр-міністра Ульфа Крістерссона та весь шведський народ із Національним днем. Український народ завжди памʼятатиме, який вагомий внесок Швеція зробила у захист нашої країни та всієї Європи", - підкреслив Зеленський.

Він подякував шведам за підтримку, за кожен пакет допомоги та особливо за посилення української бойової авіації.

"Дуже стараємось, щоб шведські Gripen посилили українське небо якнайшвидше. Саме така наша єдність та спільна робота із партнерами потрібні, щоб наближати закінчення російської війни. Бажаємо Швеції миру та подальшого розвитку!" - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня Швеція виділила Україні пакет підтримки на $2,7 мільярда, що включає кошти на виробництво дронів - майже $400 мільйонів, а також передачу винищувачів Gripen.

Зокрема, уряд Швеції схвалив закупівлю до 20 бойових літаків Gripen модифікації E/F для України з механізму Ukraine Support Loan ЄС, після чого також планується передати 16 літаків Gripen C/D у межах двосторонньої допомоги.

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Українські військові вже розпочали підготовку до роботи зі шведськими винищувачами Gripen.

Фото: Офіс Президента