Віцепрем’єр Польщі після зустрічі з Будановим: У питаннях історії «є межі, які не можна переступати»

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі у Варшаві з головою Офісу Президента України Кирилом Будановим заявив, що «пам’ять про жертв Волині не підлягає переговорам».

Про це він написав у соцмережі X, заначивши, що "є межі, які не можна переступати", передає Укрінформ.

«Польща і Україна в питаннях безпеки є партнерами. Але в питаннях історії ми повинні говорити одне одному правду, адже лише так ми здатні будувати майбутнє. Сьогодні під час зустрічі з керівником Офісу Президента України Володимира Зеленського генералом Кирилом Будановим я чітко представив польські очікування щодо рішення назвати один із військових підрозділів на честь УПА. Пам’ять про жертв Волині не підлягає переговорам. Є межі, які не можна переступати», - написав Косіняк-Камиш.

Голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач повідомив, що його розмова з керівником Офісу Президента України Кирилом Будановим стосувалася двосторонніх питань, насамперед історичної тематики.

«Я представив українській стороні в належній формі польську позицію з цього питання», - зазначив Пшидач у коментарі польському державному інформагентству PAP.

Він повідомив, що українська сторона усвідомлює реакцію, яку ця тема викликала в Польщі, і зацікавлена в діалозі з цього питання.

«Я заявив про готовність до подальших переговорів та вказав на очікування польської сторони, щоб такий діалог міг принести позитивний результат», - наголосив голова Бюро міжнародної політики при президентові РП.

З неофіційних джерел у президентському палаці PAP стало відомо, що розмова Пшидача з Будановим пройшла «без конкретних результатів».

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

У МЗС Польщі засудили це рішення.

Заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко та тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч обговорили суспільне сприйняття в Україні та Польщі присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що історія польського та українського народів містить як славетні, так і трагічні сторінки, але вшанування героїв УПА не мало антипольського підтексту.

Фото: Х Władysław Kosiniak-Kamysz