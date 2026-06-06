У НАТО розглядають нову військову допомогу Україні на €70 мільярдів - Politico

Країни НАТО розглядають виділення Україні нової військової допомоги на суму 70 мільярдів євро, яку можуть оголосити на саміті Альянсу в Анкарі наступного місяця.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів НАТО, передає Укрінформ.

За словами співрозмовників видання, пропозиція, яку минулого місяця поширила Німеччина, передбачає новий механізм для підвищення прозорості фінансування України. Це відбувається на тлі скарг деяких країн щодо того, що вони несуть непропорційно велику частину витрат на підтримку України, йдеться у публікації.

«Головне – отримати (на саміті - ред.) в Анкарі тверде зобов’язання продовжувати надавати Україні критично важливу підтримку на сталій та більш справедливій основі», – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Зазначається, що підтримка України стане одним із ключових питань на саміті лідерів НАТО 7-8 липня.

«Тривають обговорення щодо того, як ми продовжимо надавати рішучу підтримку Україні з боку НАТО та забезпечимо справедливіший розподіл навантаження», – сказав неназваний представник Альянсу.

Голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що будь-які нові зобов’язання мають бути зосереджені на пріоритетах Києва, таких як протиповітряна оборона, інвестиції у виробництво дронів та ракет, а також боєприпасів великої дальності.

«Доки Україна не отримає ефективних гарантій безпеки, ми можемо покладатися лише на фінансові гарантії, надані нашими партнерами», – заявила Гетьманчук.

Відхиливши у травні пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте виділити на допомогу Україні 0,25% ВВП, союзники зараз розглядають німецьку ініціативу. Однак, за словами трьох дипломатів, обговорення перебувають на початковій стадії. Зустріч міністрів оборони країн НАТО наприкінці цього місяця дасть змогу досягти згоди, зазначає Politico.

Повідомляється, що нове фінансування не буде повністю складатися з нових коштів. За словами джерел видання, згідно із пропозицією, 30 мільярдів євро будуть виділені у межах вже узгодженої дворічної позики ЄС для України на суму 90 мільярдів євро, ще 40 мільярдів євро - за рахунок двосторонніх зобов’язань.

«Це природно, з огляду на той факт, що більшість членів НАТО є також членами ЄС. Було б несправедливо вимагати від них подвійного внеску», – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Водночас, як зазначається, є побоювання, що країни можуть відчувати меншу потребу робити пожертви, якщо вони можуть розраховувати на фінансування з боку ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, п'ять країн, серед яких Велика Британія і Франція, відхилили пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте спрямовувати 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.