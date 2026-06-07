ППО знешкодила 215 з 236 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну 07.06.2026 08:36 Укрінформ Сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 6 червня. Як передає Укрінформ, про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі. Як зазначили військові, з 18:00 6 червня противник атакував 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Чауда, ТОТ АР Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, попередили в Повітряних силах. Читайте також: Війська РФ вдарили по Запоріжжю, знеструмлена частина міста Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині четверо людей отримали поранення після атаки російського FPV-дрона Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.