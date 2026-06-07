Війська РФ вдарили по Запоріжжю, знеструмлена частина міста
Укрінформ
Військові РФ завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок чого один із районів міста знеструмлений. Сталась пожежа.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.
«Через атаку ворога один із районів Запоріжжя частково знеструмлено. Енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів», - повідомив він.
Згодом Федоров повідомив про повторний удар по Запоріжжю: «Сталася пожежа. На місце направлені екстрені служби».
Як повідомляв Укрінформ, армія РФ знову вдарила дронами по Запоріжжю, пошкоджені вісім багатоквартирних будинків.
Фото ілюстративне: Прокуратура України