Війська РФ вдарили по Запоріжжю, знеструмлена частина міста

Війська РФ вдарили по Запоріжжю, знеструмлена частина міста

Укрінформ
Військові РФ завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок чого один із районів міста знеструмлений. Сталась пожежа.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Через атаку ворога один із районів Запоріжжя частково знеструмлено. Енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів», - повідомив він.

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Згодом Федоров повідомив про повторний удар по Запоріжжю: «Сталася пожежа. На місце направлені екстрені служби».

Як повідомляв Укрінформ, армія РФ знову вдарила дронами по Запоріжжю, пошкоджені вісім багатоквартирних будинків.

Фото ілюстративне: Прокуратура України

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