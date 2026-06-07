У Криму пролунали вибухи, повідомляють про атаку дронів

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку дронів.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Крымский ветер», передає Укрінформ.

Зазначається, що вибухи було чутно в районі нафтобази в Феодосії. Вибухи також пролунали в районі нафтобази в Леніно.

Також повідомляється про удар по військовій частині в селищі Совєтське.

Я повідомляє Укрінформ, у травні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 18 об’єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ у понад 10 регіонах, максимальна дальність ураження сягнула 1700 кілометрів від кордону України.

Фото: ГУР