У Криму пролунали вибухи, повідомляють про атаку дронів
Укрінформ
У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку дронів.
Про це повідомляє Телеграм-канал «Крымский ветер», передає Укрінформ.
Зазначається, що вибухи було чутно в районі нафтобази в Феодосії. Вибухи також пролунали в районі нафтобази в Леніно.
Також повідомляється про удар по військовій частині в селищі Совєтське.
Я повідомляє Укрінформ, у травні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 18 об’єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ у понад 10 регіонах, максимальна дальність ураження сягнула 1700 кілометрів від кордону України.
Фото: ГУР