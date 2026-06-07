Росіяни за добу 967 разів били по Запорізькій області - один загиблий, 25 поранених

Упродовж доби окупанти завдали 967 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Одна людина загинула, ще 25 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ. За його словами, війська рф здійснили 25 авіаударів по Зарічному, Любицькому, Григорівці, Різдвянці, Юрківці, Ясній Поляні, Лісному, Трудовому, Зеленій Діброві, Червоній Криниці, Долинці, Воздвижівці, Преображенці, Новоселівці, Вільнянці, Микільському, Червоному Яру, Широкому, Верхній Терсі, Омельнику. 690 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новомиколаївку, Біленьке, Новояковлівку, Річне, Розумівку, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Рибне, Прилуки. Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Чарівному, Гуляйпільському. 247 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю, Рибному. Надійшло 165 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок. Читайте також: Ворог почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами - «Флеш» Як повідомляв Укрінформ, вранці військові РФ завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого знеструмлена частина міста. Фото: Запорізька ОВА