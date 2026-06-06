У Чернігові за добу через російські удари постраждали восьмеро цивільних

У Чернігові через російські удари 5 червня постраждали восьмеро цивільних, пошкоджені 38 автівок.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Укрінформ.

«Унаслідок учорашніх ударів по Чернігову постраждали 8 цивільних людей. Пошкоджені 38 автівок», - написав Чаус.

За його словами, у селі Новобілоуської громади пошкоджене житло й господарські приміщення - це був удар БпЛА.

У Городнянській громаді через удари «герберами» пошкоджена автозаправка.

А у Сновській громаді Корюківського району «герані» атакували транспортну інфраструктуру.

Зазнав ворожих атак і Новгород-Сіверський район. Там «Молнія» вдарила по селу в Семенівській громаді - пошкоджена оселя й господарська споруда. У самій Семенівці пошкоджений легковик. У Новгороді-Сіверському через удар «Ланцетом» по автозаправці постраждала працівниця АЗС. У селі Новгород-Сіверської громади FPV-дрон вдарив по автівці пошти - постраждали двоє співробітників. Автомобіль пошкоджений.

Як повідомлялось, у Семенівській громаді на Чернігівщині внаслідок атаки російських безпілотників у власному будинку загинув 64-річний чоловік, будинок знищений.