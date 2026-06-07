Житомирська ОВА та естонські партнери передали Силам оборони 14 автомобілів.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає Укрінформ.

«Разом із естонськими партнерами передали нову партію автомобільної техніки для підсилення оборонців Сил оборони України. Надзвичайно приємно було бачити серед волонтерів наших надійних друзів та партнерів, з якими ми відновлюємо та розвиваємо Житомирщину: Тармо Неедо з Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV) та Ян Келдер, який зараз працює на Малинщині. Спільно з представниками естонської громадської організації «Сакала» у співпраці з Житомирською обласною військовою адміністрацією вони передали нашим захисникам 14 автомобілів, які суттєво підвищать мобільність та ефективність бійців безпосередньо на передовій», - написав Бунечко.

За його словами, цей транспорт підсилить різні підрозділи, зокрема службу логістики, воїнів 115-ї окремої бригади територіальної оборони, 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, а також прикордонників і Державну спеціальну службу транспорту.

Це вже шоста місія естонської організації на Житомирщину, завдяки якій українським підрозділам загалом передано вже понад 60 автомобілів.

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