У «ЛНР» обмежили пасажирські перевезення

У так званій ЛНР окупаційна влада з 6 червня обмежила пасажирські перевезення, групи дітей заборонили перевозити зовсім.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає Укрінформ.

«Окупаційна влада так званої «ЛНР» видала указ, яким відсьогодні обмежує пасажирські перевезення автошляхами «молодої республіки», - написав Харченко.

За його словами, зокрема, повністю заборонено перевозити групи дітей.

Посадовець зазначив, що на окупованій Луганщині також зупинять рух приміських поїздів і нерегулярні перевезення пасажирів - у бік інших окупованих територій.

Як повідомлялось, через кризу з пальним на ТОТ Луганщини місцеві автомобілісти намагаються знайти його на заправках у сусідніх областях РФ попри перепони на кордоні.

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