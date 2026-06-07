У «ЛНР» обмежили пасажирські перевезення
Укрінформ
У так званій ЛНР окупаційна влада з 6 червня обмежила пасажирські перевезення, групи дітей заборонили перевозити зовсім.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає Укрінформ.
«Окупаційна влада так званої «ЛНР» видала указ, яким відсьогодні обмежує пасажирські перевезення автошляхами «молодої республіки», - написав Харченко.
За його словами, зокрема, повністю заборонено перевозити групи дітей.
Посадовець зазначив, що на окупованій Луганщині також зупинять рух приміських поїздів і нерегулярні перевезення пасажирів - у бік інших окупованих територій.
Як повідомлялось, через кризу з пальним на ТОТ Луганщини місцеві автомобілісти намагаються знайти його на заправках у сусідніх областях РФ попри перепони на кордоні.
Фото ілюстративне