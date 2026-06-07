У Києві авто виїхало на зустрічну смугу та зіштовхнулось із вантажівкою, є постраждалий

У Києві авто виїхало на зустрічну смугу та зіштовхнулось із вантажівкою, є постраждалий

Фото
Укрінформ
У Києві на проспекті Червоної Калини авто виїхало на зустрічну смугу та зіштовхнулось із вантажівкою.

Про це повідомляє поліція Києва у Телеграмі, передає Укрінформ.

Зазначається, що за попередніми даними, водій авто марки Audi під час руху виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.

"Унаслідок ДТП травми отримав кермувальник легковика, його госпіталізували", -йдеться у повідомленні.

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На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку столичної поліції та патрульні поліцейські.

Як повідомляв Укрінформ, водію автомобіля Mercedes, який напередодні спричинив смертельну ДТП у Солом’янському районі Києва, повідомили про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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