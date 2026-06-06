Росія атакувала два катери Морської пошуково-рятувальної служби, є постраждалі

Росія атакувала два цивільні катери Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору, є постраждалі.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.

"Ворог завдав ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. На жаль, є постраждалі. Триває евакуація катерами Військово-Морських Сил ЗСУ", - ідеться у повідомленні.

За словами Кулеби, малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Зокрема, стаття 27 Другої Женевської конвенції 1949 року прямо передбачає захист суден, що використовуються державою або офіційно визнаними рятувальними організаціями виключно для проведення пошуково-рятувальних операцій та надання допомоги людям на морі.

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"Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування РФ нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, російські безпілотники у ніч проти 29 травня атакували три іноземні торговельні судна у Чорному морі.