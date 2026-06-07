На фронті за добу сталися 223 боєзіткнення, найгарячіше - на Покровському напрямку

На фронті минулої доби зафіксували 223 бойові зіткнення між Силами оборони України та російськими військами, на Покровському напрямку ворог здійснив 46 штурмових дій.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 08:00 неділі, 7 червня.

Армія РФ завдала 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб, і застосувала 9928 дронів-камікадзе. Зафіксовані 3204 російські обстріли, 45 із яких з реактивних систем залпового вогню.

Авіаударів ворог завдав у районах Ворожби, Пигарівки та Вільної Слободи Сумської області.

Авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу ворога, дві артилерійські системи і вісім ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталися чотири бойові зіткнення. Ворог здійснив 78 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п'ять разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили три атаки поблизу Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили десять спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка, Озерне, Ставки й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб ворога просунутися у районах Рай-Олександрівки, Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили сімнадцять атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових дій армії РФ у районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Матяшевого, Василівки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного.

На Олександрівському напрямку загарбники десять разів атакували у районах Вороного, Олександрограда, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового й Тернового.

На Гуляйпільському напрямку сталися 28 атак поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського, Рибного, Прилук, Різдвянки, Верхньої Терси, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку росіяни тричі намагалися вклинитися в оборону поблизу Щербаків.

На Придніпровському напрямку сталися два бойові зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 6 червня 2026 року, становлять близько 1 373 620 осіб, з них 1350 - за минулу добу.