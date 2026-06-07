На даху багатоповерхівки у Москві встановили ЗРК «Панцир» - соцмережі

У Москві на даху житлової багатоповерхівки вертольотом встановили зенітно-ракетний комплекс «Панцир».

Про це повідомляє телеграм-канал «Агентство», передає Укрінформ.

Зазначається, що ЗРК доставили та закріпили на даху житлового комплексу бізнес-класу "Дом в Сокольниках", розташованого поблизу станції метро Сокольники.

Припускається, що на будівлі могла бути розміщена модифікація Панцир-СМД-Е, яка призначена для протидії дронам.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 18 об’єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ у понад 10 регіонах, максимальна дальність ураження сягнула 1700 кілометрів від кордону України.