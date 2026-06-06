Ворог почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами - «Флеш»

У червні 2026 року російська армія почала атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами.

Про це радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами», - повідомив він.

За його словами, війська РФ обрали ділянку траси біля Богодухова, яка розташована найближче до кордону — 20 кілометрів.

"Прохання до водіїв бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо, треба думати, що робити", — написав Бескрестнов.

Як повідомляв Укрінформ, Росія запускає по Україні дрони типу Shahed буквально «з заводу».