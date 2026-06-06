Сили безпілотних систем уразили на ТОТ Донеччини інженерний полк, який будував «лінію Суровікіна»

Сили безпілотних систем уразили пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії Російської Федерації, який облаштовував і мінував так звану «лінію Суровікіна».

Як передає Укрінформ, про це Сили безпілотних систем ЗС України повідомляють у Фейсбуці.

«У Донецькій області оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 1-го окремого центру, 412-ї бригади Nemesis та 413-го полку «Рейд» уразили пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ в районі населеного пункту Піонерське», - ідеться у повідомленні.

У СБС зауважили, що цей підрозділ ворога залучався до мінування та облаштування так званої «лінії Суровікіна» на Херсонському та Запорізькому напрямках, виконував інженерно-саперні завдання на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також здійснював підготовку фахівців інженерно-технічної справи.

У Донецькій області оператори 20-ї бригади К-2 уразили стоянку вантажних автомобілів росіян. Оператори Загону «13» 414-ї бригади СБС «Птахи Мадяра» уразили логістичні об’єкти ворога. Оператори 20-ї бригади К-2 уразили газове сховище, яке використовувалося для забезпечення потреб російської армії.

Операції проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

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У СБС підкреслили, що ураження пунктів тимчасової дислокації, логістичних об’єктів, транспорту та ресурсної інфраструктури знижує спроможність ворога до маневру, забезпечення підрозділів і підтримання інтенсивності бойових дій. Відповідальність за воєнні злочини та участь в агресії проти України є невідворотною.

«Знайдемо кожного», - зазначив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Як повідомляв Укрінформ, Сили оборони уразили нафтові об'єкти в Ломоносові Ленінградської області.