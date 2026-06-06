Битва за Україну. День тисяча п’ятсот шістдесят четвертий

Українські санкції за агресію: ураження пункту базування «Кронштадт», арсеналу та нафтової інфраструктури в Ленінградській області

Ми зібрали для вас інформацію про тисяча п’ятсот шістдесят четвертий день Великої війни: чим жили Україна та українці 6 червня 2026 року.

НАЙВАЖЛИВІШЕ

Українські дрони подолали відстань у 1000 кілометрів до арсеналів ВМФ РФ і бази у Кронштадті – Володимир Зеленський, Президент України.

Сили оборони України завдали ураження по пункту базування «Кронштадт» (Санкт-Петербург); по нафтобазі «Петергофська» та нафтовому терміналу «Несте» в Ломоносові Ленінградської області. Зафіксовані влучання, вибухи та займання на об'єктах – Генштаб ЗСУ. Також уражено арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів та військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення (смт Большая Іжора, Ленінградська область).

У Санкт-Петербурзі міг бути атакований науково-дослідний інститут морської теплотехніки, який є ключовим російським підприємством зі створення підводної зброї – OSINT-аналіз Astra.

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Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. З нагоди професійного свята Президент Зеленський підписав указ про нагородження 37 журналістів, працівників і працівниць українських та іноземних медіа за їхній внесок у розвиток журналістики та висвітлення правди про повномасштабне російське вторгнення в Україну. Почесне звання «Заслужений журналіст України» указом Президента присвоєно генеральному директору Укрінформу Сергію Череватому – пресслужба Глави держави.

ЦИТАТИ

Володимир Зеленський, Президент України: «Все, що фіксують українські журналісти, – це наша правда про цю війну та докази російських злочинів. Дякую журналістам, усім працівникам та працівницям медіа, які працюють заради України та показують світу, що доводиться проживати нашим людям і як ми боремося за свою незалежність».

Андрій Сибіга, глава МЗС України: «Відкинувши пропозицію Президента Зеленського щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни. Далі для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими».

ВТРАТИ ВОРОГА

ВІЙНА

Війська РФ від початку доби атакували 64 рази, найбільше боїв – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

Росіяни зосередили понад 140 тисяч військових на трьох найгарячіших – Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському – напрямках фронту на півдні – генерал Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ.

Найбільша активність російських військ нині фіксується на Лиманському напрямку, однак вони не просуваються і зазнають значних втрат – Віктор Трегубов, начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил.

РФ обмежила використання артилерійських боєприпасів на півдні після ударів ЗСУ по складах – Владислав Волошин, речник Сил оборони півдня.

3-й окремий полк спецпризначення повідомив про встановлення повітряного контролю над частиною сухопутного коридору Мелітополь – Чонгар – пресцентр 3 полку ССО.

Російські окупанти продовжують наступати на Покровському напрямку, проте зазнають втрат. У відповідь Сили оборони України завдали потужного удару та знищили точку запуску БпЛА «Молнія» – 7-й корпус швидкого реагування ДШВ.

Начальник ГУР Міноборони України генерал-лейтенант Олег Іващенко відвідав командні пункти підрозділів ГУР, що виконують бойові та спеціальні завдання на фронті – ГУР.

Сили ППО знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 5 червня – Повітряні сили.

НАСЛІДКИ ВІЙНИ

Втрати. Воєнні злочини

Наслідки російських атак

Атака безпілотників по Запоріжжю : кількість поранених зросла до десяти, серед них троє дітей, двоє загиблих, є влучання по промисловій та житловій інфраструктурі.

: кількість поранених зросла до десяти, серед них троє дітей, двоє загиблих, є влучання по промисловій та житловій інфраструктурі. Російські дрони атакували різні райони Херсона, постраждали четверо цивільних.

Енергетика

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт Сумщини, зафіксовані перебої в електропостачанні – Сумська ОВА. У Конотопі спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням.

Економіка

Окупанти ударили по Дніпропетровщині: пошкоджені сільгосппідприємство, будинок та автівки. Виникли пожежі – Дніпропетровська ОВА.

Екологія

На Одещині зафіксували безпрецедентну загибель дельфінів. За даними нацпарку «Тузлівські лимани», 5 червня море винесло на берег 20 азовок, одну афаліну та одну білобочку. Такої кількості загиблих китоподібних за один день під час повномасштабної війни тут ще не фіксували – Іван Русєв, керівник наукового відділу парку. Реальні масштаби трагедії можуть бути значно більшими: значна частина тварин гине у відкритому морі та не потрапляє на берег.

НОВИНИ: УКРАЇНА

Президент Зеленський

привітав народ Швеції з Національним днем та побажав миру і розвитку;

з нагоди 82-ї річниці висадки союзників у Нормандії (D-Day) наголосив на важливості єдності у боротьбі за свободу;

утворив Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, а також з питань полонених та осіб, зниклих безвісти;

повідомив, що станом на зараз грантова ініціатива підтримки української культури «Тисячовесна» зібрала 1151 заявку, і 17% з заявлених проєктів є дебютними.

Україна вибачилася перед Грецією за морський дрон біля острова Лефкада – Георгій Тихий, речник МЗС.

Треті роковини підриву Каховської ГЕС: МЗС України вимагає відповідальності для РФ за екоцид. Росія повинна понести відповідальність не лише за знищення Каховської ГЕС, а й за всі злочини, скоєні під час війни проти України – МЗС України.

План заходів щодо національних меншин, погоджений із Угорщиною, стосується всіх національних меншин в Україні і буде впроваджений у 2026-2027 роках – Тарас Качка, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Кабінет міністрів виділив 3,5 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету на терміновий ремонт доріг місцевого значення – Юлія Свириденко, прем'єр-міністр.

У Львівській області 8 червня розпочнуться спільні українсько-польські пошукові роботи на території колишнього села Гута Пеняцька (нині у межах Підкамінської селищної територіальної громади Золочівського району) – Мінкульт.

Водія, що 5 червня у Києві на Чоколівському бульварі скоїв смертельну ДТП, в якій загинули четверо людей і травмовано двоє, затримали – відділ комунікації поліції Києва. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

У Дніпрі через вибух гранати ввечері 5 червня постраждали четверо патрульних поліцейських, які прибули на виклик через бійку, загинув правопорушник – поліція Дніпропетровської області.

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Упродовж 1–5 червня 2026 року Нацбанк України продав на міжбанківському валютному ринку $766,49 млн США. Операції з купівлі валюти регулятор не здійснював – НБУ.

СВІТ: ДОПОМОГА, САНКЦІЇ, ПОДІЇ

Ситуація на Близькому Сході

Американські військові 5 червня перехопили кілька балістичних ракет та безпілотників, запущених Іраном у напрямку Ормузької протоки та сусідніх країн Перської затоки, та завдали ударів по іранських берегових радіолокаційних станціях спостереження – Центральне командування США (CENTCOM).

Видобуток нафти країнами ОПЕК, яких залишилося 11 після виходу з організації Об'єднаних Арабських Еміратів, у травні скоротився на 1,22 млн барелів на добу – до 16,33 млн барелів – Bloomberg. Це найнижчий показник щонайменше із 1989 року.

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Країни НАТО розглядають можливість надання Україні нової військової допомоги на суму EUR70 млрд, про що планується оголосити під час саміту НАТО в Анкарі – Politico.

Рада Безпеки ООН 8 червня проведе екстрене засідання через останню масштабну атаку Росії проти України. Зустріч скликають на прохання української сторони – Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.

Єврокомісія 5 червня пообіцяла посилити вимоги до видачі віз громадянам Росії на тлі політичного тиску на Францію, Італію та Іспанію, які щороку продовжують приймати сотні тисяч російських туристів – Euronews.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі у Варшаві з главою Офісу Президента України Кирилом Будановим заявив, що «пам’ять про жертв Волині не підлягає переговорам» – Косіняк-Камиш у соцмережі X.

Президент Румунії Нікушор Дан скликав робочу зустріч з приводу вибуху українського морського безпілотника у порту Констанца. На зустрічі ухвалено необхідні заходи для посилення оборони та безпеки на румунському узбережжі – пресслужба адміністрації президента Румунії.

ЦВК Вірменії дозволила блоку «Сильна Вірменія» участь у виборах 7 червня. Комісія не знайшла підстав для скасування реєстрації проросійської політичної сили – УНН.

Президент США Дональд Трамп

закликав президента України Володимира Зеленського та Путіна самостійно домовитися про припинення війни;

підтримав можливе скорочення штату Нацрозвідки США;

назвав «безглуздим» голосування в Палаті представників, що обмежує військові повноваження щодо Ірану.

Китай уперше провів узгоджену операцію берегової охорони та дослідницького судна поблизу островів Пратас, які контролює Тайвань. У Тайбеї заявили, що це чергова спроба Пекіна посилити тиск і продемонструвати претензії на цей район Південнокитайського моря – ЗМІ.

У Туреччині заявили про напад на рибальське судно біля берегів Криму, одна людина загинула та четверо поранені – Командування Берегової охорони Туреччини.

Пов’язаний з Дерипаскою завод в Ірландії імовірно експортує глинозем для ВПК Росії – Financial Times.

У Східній Африці підтвердили майже 500 випадків Еболи – ВООЗ.

ВОРОГ

У Кремлі заявили, що Путін зустрівся з колишнім німецьким канцлером Герхардом Шредером віч-на-віч. Подробиці не повідомяються – Юрій Ушаков, радник правителя РФ.

Росія вперше офіційно визнала, що видобуток нафти в країні скоротився. У Міністерстві енергетики заявили, що обсяги видобування зменшилися порівняно з попередніми місяцями, пояснивши це «ринковими умовами» та «технічними факторами» – ЗМІ.

У Росії 6 червня сталася пожежа на одній з установок Тюменського (Антипинського) нафтопереробного заводу, розташованого приблизно за 2000 км від кордонів України. Місцева влада повідомила, що займання нібито через технологічні причини – росЗМІ.

Російська влада продовжує посилювати ППО Москви. У мережі з’явилися кадри, на яких новітні зенітні ракетні комплекси «Панцирь-СМД-Е» встановлюють на дахах цивільних висотних будівель за допомогою гелікоптерів Мі-26 – росЗМІ.

Підготувала Жанна Телеганова, Київ

Перше фото ілюстративне.