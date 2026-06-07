У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Укрінформ
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістики.
Як передає Укрінформ, Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.
«Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська», - йдеться у повідомленні.
О 1:33 військові повідомили про відбій загрози через балістику.
У низці областей зберігається повітряна тривога через ворожі БПЛА.
Як повідомляв Укрінформ, Сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 5 червня.