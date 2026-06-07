У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Укрінформ
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістики.

Як передає Укрінформ, Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

«Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська», - йдеться у повідомленні.

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О 1:33 військові повідомили про відбій загрози через балістику.

 У низці областей зберігається повітряна тривога через ворожі БПЛА.

Як повідомляв Укрінформ, Сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 5 червня.

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